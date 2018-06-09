وسيكون الإسباني أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي في "رولان غاروس" وإحراز لقبه الحادي عشر، عندما يلاقي الأحد النمساوي دومينيك تييم السابع الذي تخطى في نصف النهائي مفاجأة البطولة الإيطالي ماركو تشيكيناتو.



وحقق نادال الذي أتم في الثالث من يونيو عامه الثاني والثلاثين، فوزه الـ 85 في البطولة الفرنسية في مقابل خسارتين منذ مشاركته فيها للمرة الأولى عام 2005 التي توج بلقبها، وتمكّن من التفوق على الأرجنتيني دل بوترو (29 عاما) بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2009، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وقال نادال بعد الفوز: "كانت المجموعة الأولى صعبة جدا وأتيحت لخوان مارتن العديد من الفرص. كان غير محظوظ بعض الشيء".

وهيمن نادال بشكل مطلق على المجموعتين الثانية والثالثة، وفاز بـ 14 شوطا من أصل الأشواط الـ 17 الأخيرة، بينما فشل دل بوترو في الفوز بأي من الفرص السبع التي أتيحت له لكسر إرسال الإسباني.



وبلغ نادال النهائي الـ 24 له في البطولات الكبرى التي يحمل لقب 16 منها، ليلاقي الأحد تييم (24 عاما والثامن عالميا) في مباراة مرتقبة بين "ملك" الملاعب الترابية من جهة، وأحد أفضل اللاعبين عليها.

ويعد تييم اللاعب الوحيد الذي تمكّن من إسقاط نادال على هذه الأرضية مرتين في عامين، اذ فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.





