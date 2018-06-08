وأرجعت الشركة سبب رفضها إلى العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الشركات التي تتعامل مع طهران.

ونقل موقع "سي إن بي سي"، الجمعة، عن المدير الفني للمنتخب الإيراني البرتغالي كارلوس كيروش قوله: "يعتاد اللاعبون على أدواتهم الرياضية التي يستخدمونها، وليس من الصواب تغييرها قبل أسبوع من كأس العالم".

ودعا كيروش الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للتدخل والمساعدة في حل القضية.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني ضد منتخبات البرتغال وإسبانيا والمغرب في المجموعة الثانية بالبطولة التي تنطلق يوم الخميس القادم.