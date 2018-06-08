أبوظبي - سكاي نيوز عربية تعرض منتخب الأرجنتين، وصيف كأس العالم 2014، إلى ضربة قوية حيث سيفتقد خدمات لاعب وسط وست هام الإنجليزي، مانويل لانتسيني بمونديال روسيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال المران.