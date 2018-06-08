أبوظبي - سكاي نيوز عربية تعرض منتخب الأرجنتين، وصيف كأس العالم 2014، إلى ضربة قوية حيث سيفتقد خدمات لاعب وسط وست هام الإنجليزي، مانويل لانتسيني بمونديال روسيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال المران.
وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على تويتر الجمعة "أصيب مانويل لانتسيني في مران صباح اليوم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى".
وتنطلق نهائيات كأس العالم في روسيا الجمعة المقبلة، وسيتعين على مدرب الفريق خورخي سامباولي البحث عن بديل هجومي مناسب للاعب.
وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.