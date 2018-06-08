ويأمل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب للمرة الأولى في مسيرة اللاعب الفذ، بعد اقترابه من هذا الإنجاز في النسخة الماضية، حيث خسر "راقصو التانغو" المباراة النهائية أمام ألمانيا.

كما يسعى البرغوث الأرجنتيني للفوز باللقب لغرض شخصي آخر، إذ سيمنحه ذلك أفضلية على طريق منافسته مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم.

إلا أن ميسي لم يرشح نفسه ولا رونالدو للتألق، عندما سألته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" عن توقعاته بخصوص كأس العالم، بل اختار 8 نجوم آخرين من منتخبات منافسة.

وقال نجم برشلونة الإسباني: "البرازيل لديها نيمار وفيليب كوتينيو. إسبانيا لديها أندريس إنييستا ودافيد سيلفا. ألمانيا ليست لديها نجم أوحد بل هو فريق صلب".

وتابع حامل لقب الكرة الذهبية 5 مرات: "بلجيكا لديها إيدن هازارد وكيفن دي بروين. فرنسا تملك أنطوان غريزمان وكيليان مبابي".

وختم ميسي تصريحه: "البطولة عامرة بلاعبين جيدين جدا".

وشارك ميسي في كأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014، لكن المنتخب الأرجنتيني غادر المنافسات من دور الثمانية في النسختين الأوليين، وخسر النهائي في الأخيرة، وجاءت جميع هزائمه على يد نظيره الألماني.