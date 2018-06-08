وبعد انتهاء مباراة منتخب البرتغال مع ضيفه الجزائري، الخميس، استعرض قائد "برازيل أوروبا" مهارات ابنه الأكبر في التسديد، التي جذبت صيحات الإعجاب من الجماهير.

وبدا أن "كريستيانينيو" صاحب الـ 8 أعوام، تشرب الصنعة من والده، وسدد بمهارة يحسد عليها في المقص العلوي للمرمى، تماما مثلما يفعل والده.

وعوض رونالدو الابن إخفاق والده في التسجيل، خلال اللقاء الدولي رقم 150 للاعب ريال مدريد الإسباني، الذي انتهى بفوز البرتغال بثلاثية نظيفة.

وعادة ما ينشر رونالدو مقاطع فيديو لأهداف ابنه، في حديقة المنزل أو أثناء لعبه مع أصدقائه.