وفي منصبه الجديد الذي كان يشغله روبير فرنانديز منذ عام 2015، سيكون أبيدال (38 عاما) مكلفا بتعاقدات أحد أفضل الأندية في عالم كرة القدم.

وسيتم تقديم أبيدال رسميا في 18 يونيو الحالي، علما بأن الفريق الكتالوني عينه في يونيو 2017 سفيرا له، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويبدو أن فرنانديز دفع ثمن إقصاء الفريق الكتالوني من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على روما الإيطالي.

وبعدما لعب مع فرق موناكو وليل وليون الفرنسية، انتقل أبيدال إلى برشلونة، وأمضى معه 6 أعوام خاض معه 193 مباراة وتوج بـ 15 لقبا، بينها 4 في الدوري المحلي، واثنان في دوري أبطال أوروبا.

واكتشف أبيدال الذي لعب 67 مباراة دولية ووصل مع بلاده إلى نهائي مونديال 2006، إصابته بورم في الكبد في مارس 2011، وتوقف عن اللعب لبضعة أشهر، إلا أنه عاد وخاض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالكامل، ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي (3-1).

وخضع المدافع الفرنسي بعدها بعام لعملية زراعة كبد وتعافى من مرضه، إلا أنه ترك برشلونة عام 2013 عائدا إلى فريقه السابق موناكو.

وفي صيف 2014 انتقل للدفاع عن ألوان أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لعامين، لكنه اعتزل في ديسمبر من العام ذاته لأسباب شخصية.