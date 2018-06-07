هذه العائدات معظمها من حقوق البث التلفزيوني وحقوق التسويق والتذاكر، لأغنى اتحاد رياضي في العالم، في المقابل، تبلغ تكاليف إقامة المونديال نحو ملياري دولار.

ويعيد الاتحاد الدولي توزيع أرباحه على المنتخبات المشاركة في كأس العالم، والأندية التي تحرر لاعبيها لخوض غماره، ويعيد استثمار جزء كبير في تطوير كرة القدم من خلال المنح إلى الاتحادات الوطنية.

في ما يأتي بعض الأرقام بشأن عائدات المونديال:

عائدات المونديال

حققت نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل للفيفا دخلا إجماليا قدره 4.82 مليارات دولار شملت حقوق البث التلفزيوني (2.42 مليار)، وحقوق التسويق (1.58 مليار دولار)، والتذاكر (527 مليون دولار)، ورسوم الضيافة (185 مليون دولار) والترخيص (107 مليون دولار.)

لا تختلف الأرقام بالنسبة إلى الميزانية المتوقعة في روسيا 2018، علما بأن الفيفا لم يكشف الأرقام بالتفصيل. في التقرير المالي لعام 2017.

وأكد رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو، أنه "من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات خلال دورة الأربع سنوات 2015-2018 التوقعات" والتي تصل إلى 5.65 مليارات، وذلك بفضل الزيادة في عقود البث التلفزيون والتسويق.

تكاليف استضافة المونديال

لا تشمل التكاليف المبالغ المتعلقة ببناء الملاعب وغيرها من البنى التحتية التي يتكفل بها البلد المضيف، فالأمر يتعلق بالتكاليف التنظيمية.

بلغت تكلفة كأس العالم 2014 في البرازيل 2.22 ملياري دولار، بينما تبلغ التوقعات لمونديال روسيا 1.94 مليار دولار، بحسب التقرير المالي للفيفا.

القسم الأول من النفقات هو ميزانية عمل اللجنة المنظمة المحلية (453 مليون دولار في 2014)، مدفوعة بالكامل من قبل الفيفا في العام المذكور.

أما بالنسبة إلى مونديال 2018، ارتفعت مساهمة الفيفا في اللجنة التنظيمية بشكل ملحوظ إلى 627 مليون دولار.

الأقسام الأخرى لنفقات الفيفا هي: الإنتاج التلفزيوني (370 مليون دولار في البرازيل، 241 مليون دولار متوقعة في روسيا)، تكاليف إقامة المنتخبات (40 مليون دولار)، تكاليف إعداد المنتخبات والاتحادات الوطنية (48 مليون دولار)، التأمين (32 مليون دولار) والتعويضات المدفوعة للأندية التي تحرر لاعبيها خلال إقامة المسابقة (209 مليون دولار في روسيا مقابل 70 مليون دولار في 2014، أي بزيادة قدرها 199%).

زيادة منح المنتخبات المشاركة

يدفع الفيفا أيضا منحا للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. وزاد هذا المبلغ الإجمالي الذي بلغ 358 مليون دولار عام 2014، بنسبة 12 في المئة، حيث أصبح إلى 400 مليون دولار (341 مليون يورو) في كأس العالم 2018، بينها 38 مليون دولار (32,5 مليون يورو) للفائز (مقابل 35 مليون دولار في 2014) و28 مليون دولار للوصيف. ويحصل كل منتخب خرج من الدور الأول على 8 ملايين.