وقال ميسي، الذي يستعد مع منتخب بلاده لخوض غمار كأس العالم في روسيا، عندما سئل عن اهتمام فريقه برشلونة بالحصول على خدمات غريزمان: "بطبيعة الحال، فهو لاعب رائع (...) مع اللاعبين الجيدين من السهل التفاهم وهو من طينة اللاعبين الكبار. يمر بفترة استثنائية في مسيرته"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ولطالما ردد غريزمان (27 عاما)، بانه سيحدد مصيره قبل بداية مونديال روسيا، الذي ينطلق في 14 الحالي، لكي يركز جهوده على منتخب فرنسا.

وذكرت تقارير صحفية بأن غريزمان سينتقل إلى برشلونة، في حين اعتبرت صحف أخرى بأنه سيمدد عقده مع أتيلتيكو مدريد.

في المقابل، اعتبر ميسي بأنه لا يحبذ انتقال زميله السابق في الفريق البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في إسبانيا، وقال في هذا الصدد: "الحقيقة، الأمر لن يعجبني على الإطلاق".

واعتبر ميسي بأن منتخب بلاده قادر على التغلب على "أي فريق" في مونديال روسيا، مضيفا "حتى وإن لم نكن مرشحين، فقد بذلنا جهودا كبيرة واستعدينا جيدا لكي نصل في أفضل الظروف".

يذكر أن ميسي لم يفز بأي لقب في صفوف منتخب الأرجنتين حتى الآن.