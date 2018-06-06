وكشف الصحفي إدو أغويري أن اللقاء خلف انطباعا غير جيد لدى اللاعب البرتغالي بشأن موقف النادي من مستقبله.

وقال أغويري إنه لا يستطيع الكشف عن أي تفاصيل حول الاجتماع، لكن رونالدو "تأذى" و"تألم" بسبب ما دار في مقر النادي الملكي، حسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وأوضح أن مهاجم الريال كان سعيدا عقب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن مناقشة خورخي مينديز مع إدارة الفريق جعلته "حزينا" و"غير متأكد من مستقبله".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت، السبت، أن نجم ريال مدريد أبلغ زملاءه في الفريق بقرار الرحيل عن النادي، قبل أسابيع من مباراة نهائي "التشامبيونزليغ".

وأوضحت أن لاعبي الفريق كانوا يعلمون أن مواجهة ليفربول ستكون الأخيرة إلى جانب رونالدو.

ولم ينطق رونالدو، إلى حدود الساعة، ببنت شفة بشأن موقفه، فيما تواصل إدارة فريقه التكتم وترفض الرد على الشائعات.