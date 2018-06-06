وشهدت قائمة الأقصر حضور 7 لاعبين في المراكز الثلاثة الأولى، حيث نال اللاعب السعودي يحيى الشهري لقب أقصر لاعبي المونديال مناصفة مع شيردان شاكيري المهاجم السويسري واللاعب ألبرتو كوينتراو من بنما بطول 165 سم لكل منهم واللاعب المكسيكي خافيير أكينو في القائمة بطول 166 سم.

وتواجد أيضا المغربي مبارك بوصوفة في القائمة بصحبة الأرجنتينيين، مانويل لانزيني وإدواردو سالفيو، إلى جانب المكسيكي أندريس غوادرادو بطول 167 سم.

أطول لاعبي المونديال

أما قائمة الأطول فجاء على رأسها الحارس الكرواتي لوفر كالينتش بطول 201 سم، ليتفوق على المدافع الدنماركي، الذي سجل حضوره أيضا في قائمة الأثقل وزنا، يانك فيستغارد، الذي يبلغ طوله 200 سم.

أما المرتبة الثالثة فاحتلها مناصفة كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 199 سم، والمدافع الأرجنتيني العملاق فيدريكو فازيو.