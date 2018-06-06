وكان سيموني (25 عاما) رفض عرضا للانتقال إلى نابولي في يناير الماضي،

وأضاف سيموني فيردي، أنه على استعداد للعب إلى جانب زميله في المنتخب المهاجم الدولي لورنتسو انسينيي.

و قال سيموني بعد تعادل غيطاليا وهولندا 1-1 الاثنين في تورينو "حرصت دائما على الاستمرار. لقد قلت في يناير، إني اريد أن أنهي الموسم مع بولونيا".

وأوضح أن ذلك الرفض "لم يكن له أي علاقة بنابولي"، كما أن الموافقة الحالية "ليس لها أي علاقة بقدوم أنشيلوتي"، متابعا "كان لي حديث قصير معه، إلا أنها كان حديثا رسميا".

وتابع "لقد أردت إنهاء الموسم مع بولونيا وإظهار امتناني لهم لدعمهم لي".

وأهدر فيردي، الذي خاض مباراته الرابعة مع المنتخب الإيطالي منذ استدعائه إلى التشكيلة العام الماضي، فرصتين لتسجيل أول أهدافه الدولية.

وسجل فيردي 10 أهداف في الموسم المنصرم لبولونيا الذي انضم إليه قادما من كاربي بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية في 2016، كما دافع عن الوان تورينو ونادي بداياته ميلان. وأنهى بولونيا الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقاط بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.