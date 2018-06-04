وأضاف توريه "نلاحظ أن لديه غالبا مشاكل مع الأفارقة، في كل الأندية التي مر بها. يدعي أن ليس لديه أي مشاكل مع اللاعبين السود، لأنه ذكي للغاية حتى لا يقع في الفخ. لن يعترف بذلك أبدا".

ونقلت "فرانس برس" عن توريه قوله ساخرا "في اليوم الذي سيشرك فيه فريقا نجد به خمسة لاعبين أفارقة غير مجنسين، أعده بأن أرسل له كعكة".

وخاض توريه 17 مباراة فقط هذا الموسم واعترف أنه تساءل عما إذا لم يكن وقت اللعب القليل الذي حظي به "بسبب لون بشرته".

وعن علاقته مع غوارديولا، قال "أعتقد أنني كنت أتعامل مع شخص أراد فقط أن ينتقم مني. كان يشعر بالغيرة مني، ويعتبرني منافسه. شعرت بالإهانة".

ولعب توريه بإشراف غوارديولا في صفوف برشلونة في الفترة التي لعب فيها العاجي مع الفريق الكاتالوني بين 2007 و2010، وقال توريه في هذا الصدد: "شهدت علاقتنا وقتها بعض التوتر".