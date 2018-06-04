واختير سانيه أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مساهمته بتحقيق مانشستر سيتي للقب الدوري، بتسجيله 10 أهداف وصناعته 15.

وأعلن لوف عن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا ظهر الاثنين، واستبعد 4 لاعبين من قائمة المنتخب السابقة.

واستبعد لوف حارس مرمى ليفركوزن بيرند لينو، وزميله في الفريق جوناتان تاه، ولاعب الوسط ليروي سانيه، ومهاجم فرايبورغ نيلس بيترسن.

وحافظ قائد المنتخب الحارس مانويل نوير (32 عاما) على مكانه في التشكيلة، على رغم انه غاب منذ سبتمبر بسبب الإصابة، وخاض مباراته الأولى على مستوى النادي أو المنتخب السبت، بمشاركته مع المانشافت في المباراة الودية ضد النمسا، التي خسرها الألمان 1-2.