وفي أعقاب مباراة ودية ضد بيرو أقيمت في سويسرا الأحد، خسرها الأخضر بنتيجة صفر-3، أعلن بيتزي التشكيلة النهائية من 23 لاعبا التي ستشارك في مونديال روسيا (من 14 يونيو إلى 15 يوليو).

وسبب استبعاد العابد صدمة في الشارع الرياضي السعودي، خاصة وأن نجم الهلال ساهم في 50 بالمئة من أهداف المنتخب في التصفيات (ما بين تسجيل وصناعة أهداف).

وعانى العابد من إصابة أبعدته فترة عن الملاعب، ويبدو أن عودته للعب مؤخرا لم تقنع بيتزي، الذي قرر استبعاده من قائمة المونديال.

ويشارك "الأخضر" للمرة الخامسة في تاريخها في المونديال، وستكون في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة وأوروغواي ومصر. وتخوض السعودية المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في 14 الحالي.

وكان بيتزي أعلن سابقا تشكيلة أولية من 28 لاعبا، لتتقلص الى 23 بعد استبعاد العابد، إضافة الى حارس المرمى عساف القرني، ومحمد جحفلي، وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.

وتلقت السعودية خسارتين في المباريات الودية الثلاث التي ستخوضها قبل انطلاق المونديال، وذلك بنتيجة 1-2 أمام إيطاليا في 28 مايو، وصفر-3 أمام بيرو في 2 يونيو.

وستكون المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الأخضر ضد ألمانيا حاملة اللقب في 8 يونيو.