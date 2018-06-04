والفوز هو الـ200 للاعب الصربي على الأرضيات الرملية، علما بأنه لم يسبق لأي لاعب من قبل بلوغ دور الثمانية في "رولان غاروس" 12 مرة خلال عصر الاحتراف، لكن رافائيل نادال الفائز باللقب عشر مرات يمكن أن يعادل رقم جوكوفيتش في حال فوزه الاثنين.

وقاتل اللاعب الملقب بـ"نولي"، المصنف 20، بشراسة في بداية المباراة أمام فرداسكو، حيث استغرقت الأشواط الثلاثة الأولى 29 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

لكن ما بدت وكأنها "ليلة طويلة" للاعب الذي نال 12 لقبا كبيرا، الذي تراجع في التصنيف بسبب إصابته، انتهت بشكل مريح نسبيا بفضل ضرباته القوية والإبقاء على فرداسكو في متناول يديه.

واحتاج جوكوفيتش لكسر إرسال منافسه مرة واحدة للفوز بالمجموعة الأولى رغم أن فرداسكو، الذي يلعب بيده اليسرى، سدد بعض الكرات الناجحة القوية للبقاء في المباراة، لكن آماله تلاشت في المجموعة الثانية.

وبعد وصوله إلى باريس بأقل تصنيف له منذ 2006 وبتوقعات ليست كبيرة بدا ان المصنف الأول عالميا سابقا قد استعاد تألقه في الوقت المناسب.

وخدمت القرعة اللاعب الصربي حيث أقصى فرداسكو اللاعب البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الرابع، كما وقف الحظ بجانبه اليوم عندما خسر المصنف الثامن ديفيد غوفين أمام الإيطالي المغمور ماركو تشيكيناتو.

وسيشكل تشيكيناتو تهديدا ضئيلا لجوكوفيتش الذي ظهر بشكل رائع أمام فرداسكو المنافس الصعب الذي انتصر ثلاث مرات على اللاعب الصربي في الملاعب الرملية.