وسجل ستيفن كوري وكيفن دورانت إجمالي 59 نقطة في مباراة تسيدها وريورز بالكامل، ليصبح حامل اللقب بحاجة لانتصارين فقط لضمان التتويج للمرة الثالثة في أربع سنوات.

وأنهى كوري، أفضل لاعب في البطولة مرتين، اللقاء بتنفيذ تسع رميات ثلاثية ناجحة وهو رقم قياسي في النهائي.

وحطم كوري رقم راي ألين مع بوسطن سيلتيكس الذي سدد ثماني رميات ثلاثية ناجحة في مباراة واحدة في نهائي 2010.

وحاول كافاليرز، الذي تعرض لهزيمة قاسية في المباراة الأولى بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ملاحقة وريورز من مسافة قريبة قبل أن يحسم كوري الانتصار بفضل رمياته البعيدة.

وسجل كوري 33 نقطة بينما سجل منافسه ليبرون جيمس 29 نقطة لكن نجم كافاليرز، الذي أبدع في المباراة السابقة بتسجيل 51 نقطة، ظل أكثر من 12 دقيقة متتالية في الشوط الأول دون تسجيل أي نقطة، مما عزز تفوق وريورز.

وستلعب المباراة الثالثة في كليفلاند فجر الخميس.