وستلتقي السعودية، التي ستخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا ضمن المجموعة الأولى في 14 من الشهر الحالي، مع ألمانيا بطلة العالم في ليفركوزن يوم الجمعة المقبل. وتضم المجموعة أيضا مصر وأوروجواي.



وافتتح أندريه كاريلو التسجيل لبيرو في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.



وأضاف القائد باولو جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 41 عندما تابع تسديدة ارتدت من يد عبد الله المعيوف حارس السعودية.



وجعل جيريرو النتيجة 3-صفر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية متقنة في الدقيقة 64.



وكاد المنتخب السعودي، الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، أن يقلص الفارق إثر محاولة من البديل محمد الكويكبي الذي شكل خطورة على مرمى بيرو منذ مشاركته في الدقيقة 77.



وصنع الكويكبي فرصة خطيرة لتيسير الجاسم أسفرت عن تسديدة قوية لقائد النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدا عن المرمى.