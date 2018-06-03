ونشر الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد، صورة له ولمواطنه لوكا مودريتش، وللبرازيلي مارسيلو، وكلهم نجوم في ريال مدريد، أمام شعار ليفربول، وهم يضحكون.

وتنبأ بعض المشجعين في أن يكون لاعبي النادي الملكي يسخرون من ليفربول، غريمهم اللدود، الذي تغلبوا عليه قبل أسبوع، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن ظهور لقطات فيديو لاحقا أظهرت الحقيقة، وهي أن لاعبي الملكي كانوا يضحكون بسبب رؤيتهم زميلهم البرازيلي كاسميرو، الذي وصل متأخرا لالتقاط صورة مع زملاء النادي.

والتقى اللاعبون قبيل مواجهة المنتخبين البرازيلي والكرواتي، على ملعب أنفيلد في ليفربول، عصر الأحد.