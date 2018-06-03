وقال كيروش: "لا أحد يريد اللعب أمامنا. إيران لديها مشكلات سياسية"، خلال معسكر للفريق في تركيا، حسب ما نشر موقع "جول".

وجاءت تصريحات كيروش بعد إلغاء اليونان مباراتها الودية مع المنتخب الإيراني، قبل أن يلغي منتخب كوسوفو مباراته الودية كذلك.

وأضاف كيروش: "يسألنا البعض لماذا لا نلعب مباريات ودية مع فرق مثل إيطاليا، ولكن على الجميع أن يعلم أننا لا نملك الموارد الكافية لتنظيم مباريات بهذا الحجم، إنه أمر مؤسف".

وستخوض إيران مباراة ودية أمام ليتوانيا، الجمعة، قبل التوجه إلى روسيا لخوض غمار المونديال.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال والمغرب.