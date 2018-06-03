وتلقت شركة "نايكي" التي صممت القميص الجديد أكثر من 3 ملايين طلب شراء قبل عرض القميص للبيع في الأسواق.

وحصل القميص "المميز إلى درجة الغرابة" على أكبر عدد من الأصوات كأجمل قميص من بين قمصان المونديال، في كثير من الاستفتاءات التي أجرتها المواقع الرياضية.

كما يبدو أن ظاهرة قميص منتخب النسور تعدت حدود الملاعب، إذ حول سائق "توك توك" في نيجيريا عربته لتصبح على شكل القميص الجديد.

وقال أحد مشجعي منتخب "نسور نيجيريا" لقناة "بي تي سبورت": "القميص مصدر فخر للبلاد، فهو جزء من الوطن والتراث".

واستوحت شركة "نايكي" التصميم من قميص منتخب نيجيريا الشهير في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.