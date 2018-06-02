وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن لائحة الـ 11 لاعبا التي اختارها رونالدو ضمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب الأساطير مارادونا وبيليه وروبرتو كارلوس وبوفون. فيما شهدت غياب إيكر كاسياس وسيرجيو راموس وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وقد غاب عن تشكيلة اللاعب "الظاهرة"، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز منذ أسبوع دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الخامسة في مسيرته.

وجاء فريق البرازيلي رونالدو على النحو الآتي: بوفون، كافو، كانافارو، مالديني، روبرتو كارلوس، بيرلو، زيدان، مارادونا، ميسي، بيليه، رونالدو نازاريو.

يذكر أن البرازيلي رونالدو لعب خلال مسيرته ضمن فرق قوية مثل برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان، واعتزل لعب كرة القدم في فبراير عام 2011.