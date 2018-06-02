ونقل الموقع عن مجلة "دياريو غول" الإسبانية أن صلاح قرر البقاء في ليفربول بعد القرار المفاجئ للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان القاضي بمغادرة النادي الملكي.

وأضاف الموقع أن شكوكا باتت تساور صلاح بشأن اللعب في سانتياغو بيرنابيو بعد استقالة زيدان، مشيرا إلى أن اللاعب يعتقد أنه سيعاني من الضغط في محاولة منه لإثارة إعجاب المدرب الجديد.

وربطت تقارير إعلامية على مدى الأشهر الأخيرة بين النجم المصري والنادي الملكي، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأمر.

وأعلن المدير الفني الفرنسي، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكتف، أثناء مباراة ليفربول مع ريال مدريد الإسباني، السبت الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط من اللعب.