وعقب فوز المنتخب الفرنسي على إيطاليا، مساء الجمعة، خرج اللاعب عن صمته أمام الصحفيين وكشف موعد إعلانه الفريق الجديد الذي سينتقل إليه.

وقال نجم أتليتكو مدريد إنه سيكشف الأمر قبل بداية كأس العالم، مضيفا "نعم ستعرفون التفاصيل قبل حلول المونديال (14 يونيو)، أي قبل أسبوعين"، حسب موقع صحيفة "سبورت".

ويبقى مصير اللاعب غامضا إلى حدود الساعة، حيث تتوقع مصادر إعلامية أن يستمر اللاعب في الأتلتيكو، فيما تقول أخرى إن اللاعب سيرحل إلى برشلونة.

وكانت صحيفة "دياريو سبورت" ذكرت في وقت سابق أن اللاعب سينتقل بالفعل إلى الفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن اتفاقا بين الطرفين حصل خلال الأيام الماضية.

وكان غريزمان سجل هدفا من ضربة جزاء لمنتخب بلاده في المبارة الودية أمام إيطاليا، التي انتهت بـ3-1.