وفاز اللاعب الإسباني بكل المواجهات 15 السابقة أمام المصنف 27.

وقال نادال، الذي يسعى لتمديد رقمه القياسي في فرنسا المفتوحة بالفوز باللقب 11: "نعرف بعضنا البعض منذ 11 أو 12 عاما ولذلك سيكون من دواعي سروري اللعب أمام جاسكيه".

وسيلتقي كايل إدموند وهو آخر بريطاني لا يزال ينافس في البطولة مع الإيطالي، فابيو فونيني، لأول مرة في مسيرته في أول مباراة، الأحد، على ملعب سوزان لينغلن.

وفي قرعة السيدات تواجه الأميركية سيرينا وليامز الألمانية يوليا جورغيس المصنفة 11.

وتخوض اللاعبة الأميركية أول بطولة كبرى منذ فوزها بلقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2017 لانشغالها بالحمل وإنجاب طفلتها.

وعدلت سيرينا تأخرها بمجموعة وكسر للإرسال إلى انتصار على الأسترالية آشلي بارتي 3-6 و6-3 و6-4 في الدور الثاني.

وستلتقي ماريا شارابوفا بطلة فرنسا المفتوحة مرتين مع التشيكية المصنفة السادسة كارولينا بليسكوفا في مواجهة مثيرة على مكان في دور الستة عشر.