ووفقا لتقارير صحفية فإن الزي الأول للمنتخب النيجيري الذي سيخوض به المباريات في مونديال 2018 في روسيا اختفى تماما من متجر شركة "نايكي" على الإنترنت بعد 3 دقائق فقط من طرحه، كما اصطف المئات لشراء الزي من المتاجر في شوارع لندن.

يشار إلى أن "نايكي" قررت طرح الزي قبل موعده بعد تلقيها أكثر من 3 ملايين طلب للحجز المسبق على الإنترنت.

وكان العديد من عشاق كرة القدم أعربوا عن إعجابهم بزي منتخب "النسور الخضراء"، الذي كشفت عنه الشركة قبل 3 أشهر، بل ووصفه البعض بأنه "الأفضل" بين جميع المنتخبات المشاركة في المونديال الذي يبدأ بعد أيام.

ولم يقتصر الأمر على الزي الرئيسي فقط، بل نفد أيضا الزي الثاني للمنتخب وملابس التدريب أيضا.

ومع نفاد الزي الأصلي من الأسواق ظهرت العديد من النسخ المقلدة في أسواق نيجيريا، وهو ما دفع السلطات بالتعاون مع اتحاد الكرة للحد من انتشارها.