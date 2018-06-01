ونقلت صحيفة "الماركا" الإسبانية عن لوف قوله "أنا أستبعد ذلك تماما.. أنا الآن في كأس العالم"، مضيفا "أنا على يقين من أن إدارة الفريق ستجد أحسن خليفة لزيدان".

ويتواجد يواخيم لوف حاليا في مدينة أبيانو الإيطالية، حيث يستعد المنتخب الألماني لكأس العالم 2018، التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

ورشحت تقارير إعلامية عدة مدربين لقيادة سفينة الريال، من بينهم: أنطونيو كونتي وأرسين فينغر وخورخي سامباولي وماسيميليانو أليغري.