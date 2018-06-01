وارتدت سيرينا (36 عاما)، المصنفة أولى عالميا سابقا وحاملة لقب 23 دورة كبرى، مجددا ثيابا سوداء ضيقة ملتصقة بجسمها مع سروال طويل، تساعدها في الحماية من الجلطات الدموية، بعد غيابها عن البطولات الكبرى منذ أستراليا المفتوحة، التي توجت بلقبها وهي حامل مطلع 2017.

وستلتقي في الدور الثالث الألمانية، يوليا جورج، مع إمكانية مواجهة الروسية، ماريا شارابوفا، في ربع النهائي.

وقالت سيرينا، وصيفة 2016 أمام الإسبانية غاربينيي موغورتسا: "هذا أمر لا يصدق. أنا سعيدة جدا للتواجد هنا. خسرت المجموعة الأولى واعتقدت أنه يجب أن أحاول أكثر، ثم ظهرت سيرينا".

وتابعت: "سأعود غدا لأشارك في الزوجي مع (شقيقتها) فينوس".

وشاركت سيرينا للمرة الأولى في بطولة رولان غاروس عام 1998، وأحرزت اللقب على الملاعب الترابية غير المفضلة لديها 3 مرات (2002 و2013 و2015).

وفي حال تتويجها مرة رابعة في البطولة الفرنسية، ستعادل سيرينا (23 لقبا كبيرا) الرقم القياسي المطلق في عدد الألقاب الكبيرة المسجل باسم الأسترالية، مارغريت كورت.

وخاضت سيرينا منذ بداية العام 4 مباريات فقط قبل البطولة الفرنسية، آخرها عندما خسرت في الدور الأول من دورة ميامي أواخر مارس.

وتعود آخر مشاركة لها في الغراند سلام إلى أستراليا 2017 وهي في بداية الحمل، حيث نالت اللقب في المباراة النهائية على حساب شقيقتها فينوس.

وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في سبتمبر، ولا تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة، وذلك بعدما تراجعت إلى المركز 451 حاليا، بل حصلت على تصنيف محمي سمح لها بتفادي الأدوار التمهيدية.