وفاجأ زيدان الجميع بعقده مؤتمرا صحفيا عاجلا ظهيرة الخميس في مقر النادي الملكي.

وقال المدير الفني الفرنسي: "لقد اتخذت قرارا بأني لن أكمل مع ريال مدريد الموسم المقبل"، وتابع: "على الفريق الاستمرار بتحقيق الانتصارات".

وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي كان جالسا إلى جانب زيدان خلال المؤتمر، ان قرار الفرنسي كان "غير متوقع".

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رافايل بنيتز في يناير 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي.

وفي العام التالي قاد زيدان (45 عاما) ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاما.

وأنهى ريال الدوري متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة، ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012، قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

وختم "زيزو" ألقابه الأوروبية، السبت، عندما فاز على ليفربول الإنجليزي 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي ممكن فازوا بالكأس الأوروبية 3 مرات.

وفاز زيدان بتسعة ألقاب أثناء فترة تدريبه للفريق الملكي.