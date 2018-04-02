ورفع مشجعو سلتيك 16 علماً فلسطينياً يرمز إلى عدد المتظاهرين في قطاع غزة والذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء مشاركتهم في مظاهرات يوم الأرض السلمية بالقرب من الحدود بين غزة مع "إسرائيل"

وكان الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم قد فرض غرامة على بطل الدوري، المعروف بتأييده للقضية الفلسطينية، بعد أن رفع مشجعيه عشرات الأعلام الفلسطينية خلال مباراة الفريق مع فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الدور الأول من دوري الأبطال.

وقضى ما لا يقل عن 15 شخصاً من سكان غزة وأصيب العشرات بجروح عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين بمناسبة يوم الأرض.

وكانت مسيرات "العودة الكبرى" التي انطلقت يوم الجمعة تعد بداية لتظاهرت احتجاج ستستمر حتى 15 مايو ، وهو اليوم الذي يطلق عليه الفلسطينيون "النكبة" بعد قيام دولة إسرائيل على أرضهم التاريخية.

ويطالب المتظاهرون بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالحق في العودة إلى البلدات والقرى التي هجروا منها منها عندما تم إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.