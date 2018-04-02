ويظهر في الصورة العائلية جميع أفراد أسرة ميسي، أنتونيلا، وابنه الأكبر تياغو 5 سنوات، وماثيو عامين، والطفل الثالث سيرو الذي تمت ولادته بتاريخ 10 مارس الماضي، وفقا لموقع "سبورت 360"



وكان اسم "سيرو" وبحسب صحيفة (ماركا) قد وضع البرغوث وزوجته ربما أكثر من مليار صيني في "ورطة"، وذلك لأنهم يختصرون اسم غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كـ "سيرو - Ciro" لسهولة اللفظ باللهجة الصينية "Mandarin"، لذا سيكون اسم ابن ميسي بالنسبة للصينين كما ينادون النجم كريستيانو رونالدو.



كما ظهرت مؤخرا حقيقة "مثيرة"، تتعلق برابط عائلي "غريب" بين الغريمين التقليديين، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف، بأن رونالدو يكبر ميسي بـ 869 يوما، وشاء القدر أن يكبر كريستيانو جونيور بنفس الرقم ابن ميسي تياغو أيضا.



وكان ميسي شارك كلاعب بديل في مباراة برشلونة أمام مضيفه إشبيلية في الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ولعب دورا ذهبيا في تحويل خسارة الفريق بنتيجة (2-صفر) إلى التعادل.

وشارك ميسي في الدقيقة 58 بدلا من عثمان ديمبلي، وقلل سواريز الفارق في الدقيقة 88، ثم تعادل ميسي من تسديدة في الدقيقة 89.

ويأتي ظهور ميسي في لقاء إشبيلية بعد أن غاب عن وديتي الأرجنتين، استعدادا لكأس العالم 2018، بسبب الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة روما الإيطالي في ذهاب دور الـثمانية لدوري أبطال أوروبا، وسيكون الذهاب الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو.



