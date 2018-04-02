وأكد وزير الشباب والرياضة في الجزائر الهادي ولد علي، السبت، أن "قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم ننفذه بكل إعتزاز".

وأبرز ولد علي، خلال ندوة صحفية "أن وزارته ملتزمة وترافق هذا القرار السيادي في دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم".

وكان نجم المنتخب الجزائري السابق لكرة القدم لخضر بلومي صرح لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أنه وافق على دعم ملف المغرب لاستضافة المونديال إلى جانب نجوم أفارقة آخرين.

وقال النجم الجزائري في ثمانينيات القرن الماضي والحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي عام 1981، "تلقيت طلبا" من لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 "لدعم الملف وعبرت عن قبولي المهمة".

وأعلن المغرب في أغسطس الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010. ويواجه ترشيحا مشتركا للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.