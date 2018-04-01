وقال هوغان في تصريحات صحفية، إنه سيكون لزاما عليه الاعتذار للمصارعين من ذوي البشرة السمراء، إذا ما أراد العودة لحلبات WWE.

وكان اتحاد WWE قد فسخ تعاقده مع هوغان عام 2015، وذلك بعد انتشار تسجيل عنصري يهين فيه أصحاب البشرة السمراء.

وصرح المصارع الأسمر المخضرم مارك هنري، مؤخرا، أنه يجب على هوغان الاعتذار للمصارعين من أصول أفريقية، حتى يغفروا له تعليقاته المسيئة لهم، بحسب ما ذكر موقع "كوورة" الرياضي.

وهنا أعرب هوغان عن اتفاقه نوعا ما مع كلام هنري، حيث قال: "أنا أوافق تماما، ولكن ليس للمصارعين أصحاب البشرة السمراء فقط، بل لجميع المصارعين، نعم، ما قلته لم يكن لائقا، أنا آسف على ذلك".

وعندما سئل هوغان عن علاقته بالمصارعين من أصول أفريقية، أجاب: "الجميع يعرف أنني كنت صديقا للجميع".