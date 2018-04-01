وهزمت ستيفنس اللاعبة اللاتفية بنتيجة 7-6 ،7-5، و6-1.

وهكذا تكون ستيفنس قد ضمنت بإحرازها لقبها السادس في مسيرتها، والأول في دورات البريمير الإلزامية، والأول منذ تتويجها ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي، دخولها الاثنين نادي اللاعبات المحترفات العشر الأوائل للمرة الأولى في مسيرتها.

وتمثل المباراة اللقاء الأول بين ستيفنس وأوستابنكو، الفائزة العام الماضي بلقب بطولة "رولان غاروس" الفرنسية، للمرة الأولى، وقد نجحت الأميركية في حسم اللقاء خلال ساعة و31 دقيقة، والفوز بلقبها الأول في هذه الدورات، التي تأتي من حيث الأهمية مباشرة خلف البطولات الكبرى، والسابع في مسيرتها الاحترافية.