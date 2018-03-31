وخلال شوط أول مذهل، أحرز ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري، هدفين وأضاف جيمس رودريجيز وتوماس مولر وفرانك ريبري ثلاثة أهداف أخرى لبايرن الذي يحتل ضيفا على إشبيلية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وأظهر المهاجم البولندي مستواه الرائع بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 في المباراة التي كانت من جانب واحد.

وعزز بايرن رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة على شالكه، قبل ست جولات من النهاية، وفق ما نقلت رويترز.

وظل دورتموند، الذي خسر لأول مرة في الدوري تحت قيادة المدرب بيتر شتوغر، في المركز الثالث برصيد 48 نقطة. وفي وقت سابق، فاز شالكه 2-صفر على فرايبورغ ليؤجل تتويج بايرن.

وواصل رازن بال شبورت لايبزيغ رحلته نحو العودة للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا بتغلبه 3-2 على هانوفر ليرفع رصيد إلى 46 نقطة في المركز الرابع، متقدما بنقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع أوجسبورغ.

ويصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.



