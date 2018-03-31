وشهدت نسخة هذا العام من كأس دبي العالمي منافسة كبيرة من أفضل الفرسان من كل أنحاء العالم، وبلغت قيمة الجوائز المالية لجميع الأشواط 30 مليون دولار.

وحضر مهرجان كأس دبي العالمي أكثر من 60 ألف متفرج غصت بهم منصات ومسطحات مضمار السباق في ميدان ند الشبا في دبي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "التهاني بهذا الفوز العالمي الكبير لخيول غودولفين الإماراتية."

وتسلم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الكأس الذهبية من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.