وتعرف نسخة العام الجاري من المونديال، 14 حكما عربيا من أصل 99 في البطولة الكروية الأهم عالميا.

ومن بين الحكام العرب 5 حكام ساحة هم السعودي فهد المرداسي والإماراتي محمد عبد الله في أول ظهور لهما بالمونديال، فيما يحضر المصري جهاد جريشة والبحريني نواف شكر الله في ثاني مشاركة لهما، إضافة للجزائري مهدي شريف.

وشملت لائحة الحكام العرب أيضا 9 حكام مساعدين من العرب، 5 من آسيا و4 من أفريقيا.

وتمثل مشاركة التحكيم العربي في مونديال روسيا امتدادا طبيعيا لحضور متألق في كأس العالم، بدأ بنسخة عام 1934 في إيطاليا، من خلال المصري يوسف محمد، وتواصل عبر محطات تاريخية سطر فيها الإنجاز التحكيمي العربي بأحرف من ذهب بقيادة المغربي الراحل سعيد بلقولة لنهائي مونديال 1998 بين فرنسا المنظمة والبرازيل.

كما منح الإماراتي الأكثر مشاركة بين العرب في بطولات كأس العالم علي بوجسيم، شرف تحكيم مباراة الافتتاح لمونديال 2002 بين فرنسا والسنغال.

أما أشهر الحكام العرب على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، فهو محبوب دييغو مارادونا، والأكثر كرها من قبل إنجلترا، التونسي علي بن ناصر الذي احتسب هدف مارادونا الشهير بيده في نصف نهائي الأرجنتين وإنجلترا عام 1986.

وبات الحكام العرب يسجلون تألقا واضحا جعل الفيفا يستدعيهم في جميع البطولات، واليوم أصبح عدد المشاركين في المونديال على مر تاريخه 44، وهو رقم بكل تأكيد سيزداد في النسخ المقبلة.