وعزز صلاح صدارته لجدول هدافي المسابقة برصيد 29 هدفا، متفوقا عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بخمسة أهداف.

وحول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، مع عودة عجلة الدوريات الأوروبية للدوران بعد توقف لإجراء مباريات دولية.

وتقدم أصحاب الملعب أولا عن طريق ركلة جزاء، سددها لوكت ميليفويفيتش في الدقيقة 13.

لكن السنغالي ساديو ماني عادل النتيجة في الدقيقة 49، بعدما تابع كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى الشباك من مسافة قريبة من المرمى.

وجاء الدور على صلاح في الدقيقة 84 ليسجل هدف الفوز، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه على غير العادة في المرمى المفتوح.

وقفز ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الثالث الذي لعب مباراتين أقل، أما كريستال بالاس فبقي في المركز السادس عشر وله 30 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.