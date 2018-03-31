وتوجه باخ لبيونغيانغ، الخميس، في زيارة تأتي بعد أن ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغتشانغ الأولمبية الشتوية في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقال باخ للصحفيين في مطار بكين لدى عودته إن كوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022.

وأضاف أن "هذا الالتزام أيده بشكل كامل الزعيم الأعلى لجمهوري ةكوريا الشعبية الديمقراطية خلال مناقشات صريحة ومثمرة أجريتها معه أمس"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتابع: "اللجنة الأولمبية الدولية ستقدم اقتراحا لمسيرة مشتركة محتملة أو أنشطة مشتركة محتملة أخرى بالنسبة لطوكيو وربما بعد ذلك لبكين أيضا في الوقت الملائم".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، عن باخ قوله لكيم إن هذه الزيارة تهدف إلى "التعبير عن خالص الشكر "للزعيم الكوري الشمالي على مساعدته في جعل دورة بيونغتشانغ "رمزا للسلام".

وسار رياضيون من الكوريتين تحت علم واحد لشبه الجزيرة الكورية في حفل افتتاح دورة بيونغتشانغ، كما شهدت الدولتان تحسنا كبيرا في العلاقات المتوترة منذ هذه الدورة التي أقيمت خلال الفترة من التاسع من فبراير حتى 25 من الشهر نفسه