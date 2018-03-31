ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم المصري بات قريبا من تحقيق إنجاز لم يتحقق في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي انطلق عام 1888.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الأهداف التي سجلها صلاح مع ليفربول يتفوق حتى الآن على حصيلة ما سجلته فرق عدة بتشكيلتها الكاملة خلال الموسم.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 28 هدفا حتى الآن، متفوقا على أندية وست بروميتش ألبيون (24 هدفا)، وهدرسفيلد وسوانزي سيتي (25 هدفا لكل منهما)، وبيرنلي (27 هدفا)، ومتساويا مع برايتون (28 هدفا).

وفي حال تسجيل نجم ليفربول أي أهداف أخري سيتفوق أو سيعادل رصيد أندية ستوك سيتي وساوثمبتون (29 هدفا)، وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد (30 هدفا)، بشرط عدم نجاح تلك الأندية في تسجيل أهداف.

وطوال السنوات الـ130 الماضية، لم يتمكن أي لاعب في البريميرليغ من أن تتفوق أهدافه، سوى على فريقين على الأكثر بنهاية الموسم.

وقد تفوق ديفيد ماكلين لاعب نادي شيفيلد وينزداي سبق على فريقي نوتس كاونتي (28 هدفا) وأرسنال (26 هدفا) في موسم 1912-1913.

كما سجل هاري كين نجم توتنهام هوتسبير 29 هدفا الموسم الماضي، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها فريق سندرلاند، وتفوق فقط على ميدلزبره (27 هدفا) الموسم الماضي.

ويحل ليفربول ضيفا، السبت، على كريستال بالاس، السبت، في الجولة الـ32 من البريميرليغ.