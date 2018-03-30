وأتم النجم السويدي انتقاله إلى النادي الأميركي الأسبوع الماضي، بعد موافقة فريق "الشياطين الحمر" على فسخ مبكر لعقده معهم، الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان زلاتان (36 عاما) يخوض موسمه الثاني مع "الشياطين الحُمر"، بعدما سجل 28 هدفا لصالحه في الموسم الأول، إلا أنه لم يحقق نجاحا مماثلا في الموسم الثاني، لا سيما بعد غيابه لأشهر منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة في أبريل 2017، أجرى عملية جراحية لمعالجتها.

وخاض "السلطان" مباراته الأخيرة مع يونايتد في 26 ديسمبر، واكتفى بتسجيل هدف واحد منذ عودته في نوفمبر.

وقال مورينيو، الجمعة: "بالنسبة لي هي لحظة حزينة دائما عندما يتجه اللاعبون الكبار نحو النهاية"، في إشارة للمراحل الختامية من مسيرتهم.

وأضاف: "أذكر على سبيل المثال (البرتغالي) لويس فيغو بعد مباراته الأخيرة معي ومع إنتر ميلان" الإيطالي، مشيرا إلى أنها "كانت إحدى أكثر اللحظات حزنا بالنسبة لي، لأنني دائما ما أشعر بالأسى عندما ينتهي الكبار أو يبدأون المرحلة الأخيرة من مسيرتهم".

واعتبر مورينيو أن "زلاتان لاعب هائل تخسره كرة القدم الأوروبية الآن وإلى الأبد، لأنه لن يعود أبدا إلى مستواه"، مشددا في الوقت نفسه على أن الفترة التي سيمضيها مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي ستكون "جيدة جدا بالنسبة له ولكرة القدم الأميركية".

ووصل النجم السويدي مساء الخميس إلى مطار لوس أنجلوس، حيث استقبله مئات من مشجعي ناديه الجديد، ومن المقرر أن يتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام في وقت لاحق.