وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري المحلي "رغبتي هي في الاستمرار".

ونقلت "فرانس برس" عن زيدان قوله: "هنا، الأمور تتعلق بالنتائج. لم يتغير الأمر ولن يتغير، إنها متطلبات النادي وأنا قبلت بذلك عندما استلمت منصبي".

وتابع زيدان: "أدرك جيدا كيف تسير الأمور. أقوم بما أحب بكل طاقتي، وإذا كان السؤال هل تود البقاء، فالجواب هو نعم أريد الاستمرار".

وكان ريال مدريد جدد عقد زيدان حتى عام 2020 في يناير الماضي، في وقت كان فريقه يعاني محليا، ويتخلف بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة، وخرج من مسابقة الكأس.

وفعليا، لم يتبق أمام ريال مدريد سوى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا لكي ينقذ موسمه، علما بأن امتحانا صعبا ينتظره في الدور ربع النهائي ضد يوفنتوس الإيطالي وصيفه الموسم الماضي في المسابقة القارية.

ونجح زيدان في موسمين ونصف حتى الآن في إحراز 8 ألقاب من أصل 11 بينها دوري أبطال أوروبا عامي 2016 و2017، والدوري الإسباني عام 2017.