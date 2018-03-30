وفي ارشادات لمساعدة اللاعبين على تجنب الإخفاق في اختبارات المنشطات بالمصادفة، قال الاتحاد إن اللاعبين يجب أن يحذروا من استهلاك مواد محظورة بالمصادفة.

وأوصى اتحاد الكرة الروسي اللاعبين بقراءة الملصق بشأن المكملات الملحقة بشكل دائم والتحقق على الإنترنت سواء كانت بها منتجات محظورة أم لا.

ونصح الاتحاد اللاعبين "عدم استهلاك أنواع الشاي الغريبة"، وتجنب تدخين الشيشة والحرص من أي لحوم بها مواد محظورة من الصين أو أميركا الجنوبية. وفقا لوكالة أسوشيتد برس.