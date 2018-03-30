وحطمت سلون ستيفنز، بطلة أميركا المفتوحة، من جديد آمال فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا في تحقيق انتفاضة رائعة بعد عودتها للملاعب وهزمتها 3-6 و6-2 و6-1.

بينما انتصرت إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة على الأميركية غير المصنفة دانييل كولينز بنتيجة 7-6 و6-3، بعدما أنقذت فرصة للفوز بالمجموعة الأولى.

وتملك الأميركية ستيفنز، المصنفة الـ13، 5 ألقاب في مسيرتها مقابل لقبين لأوستابنكو المصنفة السادسة قبل مواجهتهما، السبت.

وقالت اللاتفية أوستابنكو، التي تفوقت على كولينز بفضل ضرباتها المنخفضة "أشعر أنني بحالة مذهلة الآن".

وحققت أوستابنكو 33 نقطة مباشرة، وحسمت المباراة بضربة أمامية رائعة.

وأضافت "كنت بحالة جيدة حتى النهاية. كنت أحاول فقط اللعب بطريقتي وأنا سعيدة بالطريقة التي أنهيت بها المباراة".

وأشارت إلى أنها كانت تعمل على الجانب الذهني هذا العام.