وافتتح طارق الخديم التسجيل لصالح الوحدة في الدقيقة السادسة عشر، وأتبعه زميله سبيستيان تيغالي بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وسجل للوصل رونالدو منديز في الدقيقة الـ 60.

وبذلك يتوج الوحدة للمرة الثانية في تاريخه بالكأس الذي أحرزه لأول مرة في موسم 2015-2016، وهو ثاني إنجاز محلي له هذا الموسم بعد تتويجه بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي في يناير الماضي، بالفوز على الجزيرة بهدفين دون مقابل.