ونقل موقع كورة عن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن برشلونة وميلان يراقبان عن كثب مهاجم نيس الفرنسي ألان سان ماكسيمين، البالغ من العمر 21 عامًا فقط.

وأوضحت أن نادي ميلان ومنذ مدة شهر تقريبًا، يرسل كشافين إلى فرنسا لمراقبة زميل ماريو بالوتيلي في فريق نيس، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب في المستقبل القريب.

ويُعد الفرنسي الشاب ألان سان ماكسيمين، من أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا خلال الموسم الحالي، وقد شارك مع فريقه نيس في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8.

يذكر أن ماريو بالوتيلي زميل ماكسيمين، أشاد به مؤخرا وقال "في غضون عامين سوف نراه يلعب في ريال مدريد".