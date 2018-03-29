وقال مونتشي في لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما "لفهم عملية البيع هذه، يجب فهم أمرين. أولا، أنها تمت قبل وقع انتقال نيمار الذي أحدث ثورة في الانتقالات الصيفية".

وأوضح مونتشي "في المقام الثاني، كان علينا أن نبيعه (صلاح) قبل 30 حزيران/يوينو خشية من شروط اللعب المالي النظيف. أولئك الذين يعرفون قليلا هذه القضايا، يعرفون أيضا أن هذا الموضوع كان مثل سيف دموقليس فوق رؤوسنا".

وأضاف المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية الاسباني "وعليه، إذا أخذنا هذين العنصرين بالاعتبار، اعتقد بأننا قمنا بعملية بيع صحيحة. اليوم يقدم (صلاح) موسما رائعا، ومع أثر ظاهرة نيمار و(البرازيلي فيليبي كوتينيو و(الفرنسي عثمان) ديمبيلي+، بكل تأكيد، ارتفع سعره كثيرا".

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا (في 30 مباراة)، وسجل ما مجموعه 36 هدفا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع ليفربول.

واعتبر مونتشي "أنه قوي جدا. لكن المدهش أنه عاد بهذه القوة إلى بطولة لم يقدم فيها شيئا عندما لعب في صفوف تشلسي. لقد وجد مدربا وزملاء يثقون به، وجد فريقا يناسبه تماما ويلائم أسلوب لعبه".