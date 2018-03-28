وكان بوغبا سجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة واحتفل بعد الهدف بالكشف عن قميص كان يرتديه تحت زي المنتخب الفرنسي، وكان مكتوبا عليه رسالة موجهة لوالده الراحل، والذى حل اليوم عيد ميلاده أمس الثلاثاء.

وكُتب بوغبا في الرسالة: "ذكرى ميلاد أبي"، وتابع بالعربية المكتوبة بأحرف لاتينية: " الله يرحمه".

ونجح منتخب فرنسا في الفوز على روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل كيليان مبابى هدفين آخرين لفريق لديوك، في حين سجل فيدور سمولوف الهدف الوحيد لـ"الدب الروسي".

وكان بوغبا قد احتفى بعيد ميلاده الخامس والعشرين قبل أيام عدة على طريقته الخاصة، فقد نشر تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعو فيها معجبيه، الذين يبلغ عددهم 7 ملايين تقريبا إلى تقديم تبرعات تنقذ حياة الأطفال المحتاجين.

وقال في تدوينته: "أبلغ من العمر الآن 25 عاما، وأنا سعيد للاحتفال بعيدي ميلادي مع من أحب، إذ أدرك جيدا النعم الكثيرة التي أنعم بها في حياتي، بيد أن هذا للأسف ليس حال الجميع".

وتابع اللاعب الفرنسي "لهذا السبب أدعو كل من يُتابعني أن يتبرع لإنقاذ الأطفال...سواء كانت المساعدة 5 أو 1000 استرليني".

وختم كلامه: "أنا مُتحمس للأطفال وإفريقيا وأعرف أننا جميعا يُمكن أن نحدث الفرق لصالح المحتاجين. ليباركنا الله جميعا".