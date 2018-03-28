وأوضح الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المنطقة الجنوبية، أحمد محاسن، أن نيروخ تعد من بين عدد قليل من النساء الفلسطينيات اللائي يعملن في تحكيم كرة القدم بالأراضي الفلسطينية، والمرأة الوحيدة التي تدير مباريات كرة قدم للرجال في الخليل.

وقالت نيروخ، البالغة من العمر 29 عاما، إنها "تعشق كرة القدم منذ الصغر وتنبهر بدور الحكام في المباريات، قبل أن تقرر أن تصبح زميلة لهم".

وأضافت: "في البداية كانت لدي موهبة، وكنت أحب كرة القدم وأتابعها مع أسرتي على شاشة التلفاز في بيتي لأنه من الصعب أن أذهب إلى الملعب، خاصة في مدينة الخليل".

وتابعت: "أصبحت أحب عمل الحكام وأتابع طريقتهم في إدارة المباريات وتحملهم للمسؤولية، وهو ما جعلني أرغب في أن أصبح مثلهم".

وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت نيروخ: "في البداية كان من الصعب أن تكون هناك أنثى تعمل على تحكيم المباريات في الملعب، خاصة في الخليل، لكن بالتدريج بدأ الناس يعتادون وجودي ويتقبلون عملي".

وبدأت ياسمين عملها في التحكيم في مباريات نسائية بمدينة رام الله عام 2010 قبل أن تنتقل العام الماضي لمباريات الرجال.

وتسعى نيروخ للتحكيم في بطولات دولية في المستقبل القريب.