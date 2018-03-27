وكانت كوريا الشمالية بحاجة لنقطة التعادل أمام هونغ كونغ على ملعب "كيم إيل سونغ" لحجز مقعدها في يناير المقبل في الإمارات، وحسمت المواجهة بهدفي جونغ إيل غوان (18) وباك كوانغ ريونغ (24) في الشوط الأول.

وكانت المباراة الأخيرة لمدرب كوريا الشمالية النروجي يورن أندرسن القادم إلى البلاد في 2016.

وعجزت هونغ كونغ عن مقارعة المضيف خصوصا بعد إصابة مدافعها هيليو غونسالفيش، فرفعت كوريا الشمالية رصيدها إلى 11 نقطة من 6 مباريات في وصافة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن لبنان الذي ضمن تأهله سابقا ويلعب في وقت لاحق مع ماليزيا في بيروت، فيما تجمد رصيد هونغ كونغ عند 5 نقاط وعجزت عن بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1968.

وضمنت الفليبين تأهلها إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها طاجكستان 2-1 في مانيلا.

وتصدرت الفليبين المجموعة السادسة بـ12 نقطة، رفقة اليمن 7 نقاط الذي ضمن تأهله أيضا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يلعب في وقت لاحق مع نيبال في الدوحة، لتفوقه على طاجستان في المواجهات المباشرة.

وتقدمت طاجكستان التي كانت تبحث عن تأهل أول في تاريخها، بهدف اختام نازاروف (6 من ركلة جزاء، بيد أن الفيليبين سجلت ثنائية في آخر ربع ساعة عبر كيفن اينغريسو 74 وفيل ويونغهازبند "90+1 من ركلة جزاء".

ويشارك في النهائيات 24 منتخبا للمرة الاولى (16 سابقا)، بين 5 يناير و1 فبراير 2019.

وإلى الامارات المضيفة، ضمنت منتخبات السعودية، أستراليا، قطر، الصين، إيران، اليابان، سوريا، تايلاند، العراق، كوريا الجنوبية، اوزبكستان تأهلها من الدور الثاني من التصفيات وشاركت بالتالي في التصفيات المدمجة في الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2018.

وفي الدور الثالث، التحقت بها منتخبات الهند، قيرغيزستان، لبنان، كوريا الشمالية، الأردن، فيتنام، فلسطين، عمان، البحرين، تركمانستان، الفيليبين واليمن.