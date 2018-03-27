وكان جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال يأمل في خوض مباراته الدولية الأولى منذ بطولة أوروبا 2016 عندما تلعب إنجلترا مع هولندا وإيطاليا هذا الشهر لكنه اضطر للخروج من التشكيلة بسبب إصابة في الركبة.

ويواجه اللاعب البالغ عمره 26 عاما سباقا مع الزمن لاستعادة لياقته وإثبات جدارته بالانضمام لتشكيلة المدرب ساوثغيت الذي سيواصل متابعة اللاعبين في باقي مباريات الموسم.

وقال ساوثغيت للصحفيين الاثنين: "لا أعتقد أن الوقت أصبح متأخرا لأي لاعب.. بكل تأكيد أصبحت الأمور أكثر صعوبة بسبب وجود مجموعة من اللاعبين في تشكيلة الفريق ولم تحصل بعد على الفرصة للعب".

وأردف: "سنواصل متابعة الجميع من الآن وحتى نهاية الموسم لكن هناك تشكيلة من حوالي 31 أو 32 لاعبا وستكون المنافسة بينهم ولا أحد يعرف ما سيحدث في غضون ثمانية أو عشرة أسابيع".

ويشعر ساوثغيت بالتفاؤل بشأن تعافي هاري كين من إصابة في الكاحل في الوقت المناسب للانضمام لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وستلعب إنجلترا في بداية مشوارها في كأس العالم مع تونس في 18يونيو قبل أن تلعب في دور المجموعات أيضا مع بلجيكا وبنما.